Op pad in de Drentse natuur: Poolshoogte

Midden in Boswachterij Odoorn ligt de Poolshoogte, een heuvel die ook bekend staat onder de spannende naam Bloedberg. De boswachterij is 1800 hectare groot en werd vanaf 1914 aangelegd. Twintig jaar later werd de heuvel opgeworpen om het omliggende bos in de gaten te kunnen houden.

Op de heuvel staat een uitkijktoren. De heuvel en toren liggen aan de Boswachter Meelkerlaan.

Brandgevaar

"De berg werd destijds in opdracht van boswachter Meelker aangelegd", vertelt boswachter Evert Thomas. "Ze waren hier bos aan het planten en ze waren bang voor bosbranden. De berg was bedoeld als bewakingspunt." De heuvel is dertien meter hoog. Werklozen voerden het werk uit in het kader van de werkverschaffing, in eerste instantie met een schop en kruiwagen. De bloedblaren op de handen van de arbeiders gaven de heuvel zijn officieuze naam: de Bloedberg.

Het bos bestaat grotendeels uit naaldbomen die werden geplant voor de houtproductie. "Bij de aanplant werden Japanse lariksen, douglas-, sitka- en fijnsparren gebruikt. Maar als je hier zo overheen kijkt, zie ik veel loofhout, eiken en beuken", aldus Thomas. De percelen werden afgewisseld met loofbomen om het brandgevaar te verminderen.

De lucht in

De jonge bomen konden goed in de gaten gehouden worden vanaf de heuvel, er kon 'poolshoogte' genomen worden. "Maar het bos groeide verder en werd hoger en hoger. Toen vond Meelker dat er een uitkijktoren moest komen." In 1968 kocht Staatsbosbeheer een toren van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). "Dat is niet de toren waar we nu op staan. Dit is een modern en lekker robuust ding", aldus de boswachter. De nieuwe toren staat er sinds 2000.

Storm

In de jaren zeventig woedde er een stevige storm die veel schade in het bos aanrichtte. Tienduizenden bomen overleefden het niet. Staatsbosbeheer besloot het terrein te omheinen en liet er Drentse heideschapen grazen. Sindsdien staat dit heideveld bekend als het Schapenpark . In het midden staat het megalithische kunstwerk Ode aan de zon van Rob Schreefel.

