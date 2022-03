De roodgerande houtzwam profiteert van omgewaaide bomen

De afgelopen periode met stormen heeft ook boswachterij Odoorn getroffen. De boswachterij is 1800 hectare groot en omvat zowel voormalig productiebos als heidevelden. Door het stormachtige weer is een aantal bomen omgewaaid. Sommigen zijn halverwege geknakt.

"De omgevallen bomen blijven zo liggen", vertelt boswachter én paddenstoelenexpert Evert Thomas. Dat is goed voor de biodiversiteit in het bos. "Het zijn mooie bomen voor een paddenstoelensoort die hier nu veel meer voorkomt."

Als Thomas over de paddenstoelensoort vertelt, blijkt duidelijk dat hij er weet van af weet. De naam van de paddenstoel heeft geen nadere toelichting nodig. "Het is een soort die je de laatste jaren steeds meer in het bos tegenkomt. Dat komt omdat er toch vrij veel sparren doodgaan door de letterzetter."