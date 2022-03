'De onderwaterwereld is niet saai en kleurloos'

Beken doorkruisen het Drentse landschap en vennen liggen rijkelijk verstrooid over de provincie. Onder de oppervlakte gaat een rijke dierenwereld schuil met rivierprikken, kamsalamanders en snoeken. Vanaf april kun je je onderdompelen in deze onderwaterwereld.

Dan draait de speelfilm Nederland Onder Water - Duik in onze ongekende natuur in de bioscoop. Regisseur Arthur de Bruin heeft twee jaar lang gefilmd op verschillende plekken in ons land. De hoofdrolspelers zijn zeldzame vissoorten, vogels die rondom het water leven, amfibieën en algen.

Expertise

Naast filmer is De Bruin ook visonderzoeker bij RAVON. "Zonder de kennis die ik in de loop der jaren heb opgedaan, had ik deze film niet kunnen maken. Wanneer migreert bijvoorbeeld de winde ? Je moet precies op het goede moment op de goede plek zijn. Soms kostte dat twee seizoenen, omdat er toch nog wat aan het verhaal ontbrak."

"Dertig jaar geleden was deze film niet mogelijk geweest, maar sindsdien is er veel ten goede veranderd", gaat hij verder. "Op veel plekken hebben de waterschappen het water gezuiverd en dat heeft geleid tot een spectaculaire terugkeer van vissoorten, zoals de bittervoorn." Deze karperachtige is afhankelijk van de zwanenmossel voor zijn voortplanting, een symbiose die De Bruin in detail heeft weten vast te leggen.

Troebel

Toch is de film niet belerend bedoeld. "Ik heb mijn uiterste best gedaan om de beelden verhalend te maken en meerdere seizoenen in beeld te brengen. Het collectieve beeld dat water grijs, saai en troebel is, probeer ik te veranderen. Maar mensen mogen het verhaal op hun eigen wijze interpreteren. Het zou mooi zijn als ze inzien dat het de moeite waard is om de natuur onder water te beschermen en te blijven beschermen."

Een van de hoofdrolspelers in de film is de aalscholver, een grote watervogel die niet altijd met open armen ontvangen wordt. Het dier eet zo'n halve kilo vis per dag en zou daarmee te veel invloed hebben op de visstand . "Ik hoop in de film te kunnen laten zien hoe prachtig die vogel ook onder water is."

Resultaat

Of er een vervolg komt is nog niet duidelijk. "Het was een enorme uitdaging, zowel qua apparatuur als qua timing, maar ik ben tevreden met het eindresultaat. Binnenkort is de première, ik ben nu vooral benieuwd naar de ontvangst. Maar omdat ik zo intensief onder water gefilmd heb, heb ik me wel gerealiseerd dat er nog veel meer spannende verhalen te vertellen zijn."

Nederland Onder Water - Duik in onze ongekende natuur gaat eind maart in première en zal vanaf april in Pathé-theaters vertoond worden tijdens de Nature on Tour maand. In het najaar is de speelfilm op tv te bekijken.

Trailer