Bijzondere eigenschappen van veenmossen

Als turf is het veenmos algemeen bekend, maar er is nog een toepassing. "In de Eerste Wereldoorlog werd ontdekt dat het heel geschikt is als verbandmiddel. Veenmos is van zichzelf zuur en bacteriën kunnen daar niet tegen. Het werkt dus antibacterieel. Bovendien kan veenmos enorm veel vocht opnemen, wel twintig keer het eigen gewicht. Eerst droogden ze het veenmos en legden er linnen omheen. Dat werd op de wond gelegd. Tijdens de oorlog was dat het beste verband wat er maar bestond."