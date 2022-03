Diepstroeten: van aardappels en groenten naar orchideeën en zonnedauw

Rayonbeheerder Jantinus Dokter gaat zich over het gebied ontfermen. "Vijftig jaar geleden is het aangeplant als productiebos met essen, populieren en eiken. De afgelopen jaren mocht de natuur hier helemaal haar gang gaan", vertelt hij. "Je ziet bomen die door ouderdom letterlijk instorten en plekken waar spontaan nieuw bos ontstaat. Een deel is een ondoordringbaar oerwoud geworden, een vogelparadijs. Daar waar het gevaarlijk is, zullen we ingrijpen maar een natuurlijke bosontwikkeling is hier erg belangrijk."