Met specialistisch beheer blijven bijzondere soorten in Diepstroeten behouden

Midden in het natuurgebied strandt Zoer op een stukje Lauwersmeergebied. "We staan hier midden in Drenthe én midden tussen de schelpen. Dit gebied is aangelegd door Defensie, door de genietroepen in het kader van een oefening", vertelt Zoer. "In 1986 waren zij ook bezig met de aanleg van een militair oefenterrein in het Lauwersmeergebied. Daar werden wat plantjes bedreigd en een voorwaarde voor de vergunning voor het oefenterrein was dat die een nieuwe plek zouden krijgen."