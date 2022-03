David Knibbe, een Drentse luchtheld met principes

Ook Knibbe ontkomt niet aan een crash. Op 19 juli 1955 bemerkt hij een enorme storing in het elektrische systeem van zijn vliegtuig. Hij verliest snel hoogte en moet een buiklanding maken op een egaal ogend maïsveld, aldus Boxem: "Helaas blijkt het terrein toch niet zo egaal te zijn als het er vanuit de lucht wel uit had gezien. Met een enorme klap kwam de Thunderjet tegen een ophoging aan en zeilde vervolgens zeker nog twintig meter door de lucht. Toen het toestel even later tot stilstand was gekomen is David er snel uitgekropen, want er was brand uitgebroken. Een plaatselijke veldwachter heeft hem toen achterop zijn fiets!- naar een dokter gebracht die snel klaar was met zijn diagnose: een gebroken rug. In een militair hospitaal in Brussel heeft hij toen een tijdlang in een gipskorset gelegen. Gelukkig is alles weer goed gekomen en heeft hij er niets aan overgehouden."