Hebben alle vogelaars een baard? En meer vragen in het nieuwe boek 'Vogelaars' van Debby Doodeman

Debby Doodeman onderzoekt in haar nieuwe boek 'Vogelaars' onderzoekt wat vogelaars nou eigenlijk vogelaar maakt. Klopt het cliché van oude mannen met baarden eigenlijk wel? En waar komen de meeste vogelaars vandaan? ROEG! interviewde Doodeman met deze vragen en meer over haar boek, dat 15 maart uitkomt.

Doodeman is zelf fervent vogelaar en oprichter van het bedrijf Fogol. Fogol organiseert excursies en evenementen zoals de Nationale Vogelweek. In haar boek heeft ze vogelaars uit het hele land en hun gedrag in kaart gebracht.

Wat maakt vogelen zo leuk?

"Dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb dit letterlijk ook zelf gevraagd in mijn onderzoek. Een deelnemer antwoordde: tsja, waarom is eten lekker?"

"Ik denk dat vogelaars over het algemeen mensen zijn die graag buiten zijn, en het vogelen maakt naar buiten gaan gewoon veel leuker. Vogels zijn zo fantastisch mooi, het knalt uit elkaar van mooiheid, al die veren. Het raakt iets in je ziel. Het is net als naar een mooi schilderij kijken, het doet iets met je. En dan zit er ook nog een heel verhaal achter: waar komt de vogel vandaan, wat voor soort is het, is het een mannetje of een vrouwtje, is 'ie zeldzaam?"

Wat maakt vogelaars anders dan niet-vogelaars?

"Iedereen die dat wil kan vandaag besluiten vogelaar te worden. Vogelaars zijn dus juist niet zo heel anders dan niet-vogelaars. Vaak beginnen mensen er ook aan omdat hun ouders het doen, of een partner, vrienden, leraren: iedereen kan het zomaar worden. Soms zit het ook echt in iemands systeem, die zijn het gewoon. Ik heb het zelf bijvoorbeeld ook niet van iemand meegekregen, ik heb die interesse altijd al gehad."

De stereotype vogelaar bestaat dus helemaal niet?

"Toen ik in 2015 begon te vogelen met mijn buurmeisje werden wij vaak gevraagd: zijn vogelaars niet allemaal mannen? Maar tegenwoordig is het al veel normaler om vrouwen te zien vogelen."