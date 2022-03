Muzieklijst Harry's Blues 6 maart 2022

Bob Stroger is oudgediende in de blueswereld. Hij is 90 jaar en speelt nog steeds. Zijn nieuwste album That's my name laat hij zich begeleiden door de Braziliaanse band The Headcutters. Een uitstekende band die een prima combinatie vormt met de authentieke blues van Bob Stroger.

In zijn lange loopbaan speelde Stroger onder andere in de bands van Otis Rush, Eddie Taylor, Carey Bell, Snooky Pryor en Sunnyland Slim. Een schat aan ervaring die zich vertaald in een prima repertoirekeuze op dit nieuwe album van deze oude rot.