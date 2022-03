Volgende week een bossie lente van RTV Drenthe

De lente komt eraan en zet alles mooi in bloei. Om dit te vieren zetten we de bloemetjes buiten, samen met jou! Laat opa weten dat je aan hem denkt, tover een glimlach op het gezicht van je vriendin of zet je buurvrouw die altijd voor je klaar staat in het zonnetje. Waarom? Zomaar, omdat ze het verdient en ook nog eens helemaal gratis.