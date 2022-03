Baltisch hout: op het spoor van de ´Meppeler Russen´

Hachmer vervolgt: "Ik ben het gaan uitzoeken. Die familie Fijn van Draat, die daar in Riga was neergestreken, bleken houthandelaren en houtzagers uit Meppel. Maar weinig mensen in Drenthe weten dat Meppel een belangrijke rol heeft gespeeld in de commerciële vaart op de Baltische staten. Vanuit de Zuidwesthoek van Drenthe importeerden de Fijn van Draats hout voor de scheepsbouw, huizenbouw en noem maar op. Letland maakte tot 1920 deel uit van Rusland, daarom werden de Fijn van Draats wel aangeduid als 'Meppeler Russen'. Ik ben ook in die villa geweest: ik belde aan en zei: 'I am Hendrik, I am from Holland, can I see your house'? Ze vonden het niet eens gek, ze kenden de historie van het pand."