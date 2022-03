Wie is deze man? Geheimzinnig tabaksdoosje duikt op in Collectie Brands

Een geheimzinnig tabaksdoosje is opgedoken in Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht. "Dit is een tabaksdoosje, waarvan je op het eerste gezicht zou zeggen: 'Wat is daar bijzonder aan?'. Maar als je wat beter kijkt, zie je het jaartal 1944 erin gegraveerd staan", vertelt Marianne Bakker van het museum. "En dan denk je al: Oh, daar hebben we te maken met de oorlogstijd. Het gaat om een tabaksdoosje dat is gemaakt door een krijgsgevangene in een kamp in Duitsland, hier vlak over de grens."