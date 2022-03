Help mee en tel kikkerdril

Verschillende soorten salamanders houden er een verschillende levenswijze op na. Een deel legt eieren in het water en plakt elk eitje apart of in groepjes aan stenen en planten. De kleine watersalamander is de meeste voorkomende salamander van ons land. Het dier is niet kieskeurig en komt voor in tuinvijvers. De kamsalamander is de grootste soort van ons land. Deze zeldzame soort stelt juist hoge eisen aan zijn omgeving.