Groene kanjers gezocht voor de Groene Anjer Prijs

De Groene Anjer Prijs is een inspiratieprijs en bedraagt 3.000 euro. De prijs wordt samen met de Drentse Anjer Prijs uitgereikt opvrijdag 16 september 2022. De Drentse Anjer Prijs gaat naar een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat.

Vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe en voor het behoud van de schoonheid van de provincie Drenthe komen in aanmerking. Het Cultuurfonds Drenthe wil met de prijs duurzame initiatieven onder de aandacht brengen, én nieuwe vrijwilligersgroepen inspireren en hen aanmoedigen om ook een groen initiatief te beginnen.

De jury bekijkt of er in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een uitzonderlijke prestatie geleverd is waarbij gelet wordt op de kwaliteit en het bereik. Niet alleen de winnaar ontvangt een geldprijs. Ook voor de nummers twee en drie is een bedrag van 1.000 euro beschikbaar.