Muzieklijst Harry's Blues 13 maart 2022

De naam 'Jack Stillwater' klinkt als een Amerikaanse singer-songwriter maar is het niet. Het is een band uit Noorwegen, die wel hele mooie Americana-muziek maakt. Of, zoals ze het zelf noemen, Norwegicana. Dat is ook de titel van hun vierde album dat ze in 2019 uitbrachten.

Andere albums van de band: Jack Stillwater (2009), Muddy River (2016) en The Farmer Trilogy (2016) Dit jaar verschijnt hun nieuwste album Dusk. De band bestaat uit Erje Espenes (vokal og akustisk gitar), Morten Huseby (el-gitar og vokal), Odd Inge Rand (bass og vokal) en Arne Harald Foss (trommer og vokal). Een leuke verrassing uit Noorwegen.