Les in de buitenlucht: tiny forest in Roderwolde

Het is voor veel leerlingen een fijne onderbreking van de dagelijkse schooldag, buiten les krijgen. Basisschool OBS Het Palet in Roderwolde maakt het mogelijk. Op woensdag 16 maart krijgt de school een tiny forest, daarbij helpt IVN natuureducatie.

De school in Roderwolde gaat de tiny forest onder andere gebruiken voor het geven van natuurlessen. Ook wethouder Kirsten Ipema van de gemeente Noordenveld en Koos Vrieling Hoveniers helpen met de aanleg van het bosje.

Een tiny forest is een klein bosje ongeveer ter grootte van een tennisveld, vertelt Wim Meijberg, projectleider bij IVN. De bodem wordt zo bewerkt dat het binnen drie jaar een volwaardig bos is.

In het midden van de tiny forest komt een cirkel met natuurlijk zitmateriaal, zoals boomstammen en stronkjes, zegt Marije Wind, leerkracht bij Het Palet. Hier is dan plek om kinderen lessen te geven over natuur en het bosje zelf.