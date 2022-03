Hitsige padden worden een handje geholpen

Boswachter Pauline Arends gaat samen met Loes op zoek naar padden. "Hier zit niks in." Misschien is het nog te vroeg? "Nee, het is nu net begonnen. De afgelopen dagen waren de nachten nog te koud. Afgelopen nacht was het miezerig en wat warmer en dan gaat het los", aldus Arends. Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid kan de paddentrek al in februari beginnen maar de piek ligt in maart en april.

De padden hebben in het bos overwinterd. Na het ontwaken gaan ze op zoek naar vrouwtjes om zich voor te planten. De voortplantingsplekken bevinden zich echter aan de andere kant van de weg. "Daar ligt een plas en ze moeten dus de weg oversteken. In het verleden zijn hier enorm veel padden doodgereden dus hebben we een jaar of tien geleden dit paddenscherm geplaatst. We vangen ze op in emmers en zetten ze dan over."