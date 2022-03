Uit het moeras: is veenarmoede erfelijk?

In de tentoonstelling is bijvoorbeeld een filmpje te zien dat gemaakt is met een oude foto, waarop veenarbeiders met hun scheppen in het veenlandschap staan. Op één van de arbeiders wordt ingezoomd, hij krijgt als het ware een gezicht. Venema: "Ja dat klopt. Je verlegt dan eigenlijk het accent. Vanuit groter geheel zoom je in op iets kleins. Dat krijgt dan een heel andere betekenis."

Een concreet voorbeeld van terugkerende patronen in Veenkoloniale generaties is de familie Adema, vertelt Borst: "Die geschiedenis gaat echt terug naar een veenarbeider. Hij heeft zijn eigen leven beschreven in een boek. Hoe hij als kind enorm wild was en door z'n moeder niet te hanteren... En dat-ie niet naar school ging en uiteindelijk in het veen ging werken, omdat hij geen denker maar een doener was. En nu generaties later, komen ze tot de ontdekking dat er ADHD in in de familie zit. Ook bij zijn achterkleindochter en bij haar zoon. Die worstelen allemaal met diezelfde onrust."