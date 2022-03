Vrijwilligers geven heide een kans

Op veel plekken in onze provincie zijn vrijwilligers aan het werk. De natuur in onze provincie kan niet zonder deze groene vingers. Regelmatig laten we het vele werk dat zij verzetten zien.

Dit keer zijn we bij een groep vrijwilligers in het Zuiderbos dat onderdeel is van Boschoord in de gemeente Westerveld.

Woekeren

"Op deze vlakte verwijderen we allerlei opschot waaronder berken en niet te vergeten sparren", vertelt vrijwilliger Rob Groenendijk. "In de hoop dat de heide daardoor wat meer de kans krijgt om terug te keren. Met name dit gras, pijpenstrootje, is ontzettend in opkomst op deze heidevelden. Dat komt door de stikstof die neerdwarrelt met als gevolg dat het gras de hei volledig overwoekert."

Vrijmaken

Iedere vrijwilliger heeft een eigen klus. Jan Strompel snoeit lijsterbessen. "Die worden anders zo groot dat de schapen niet meer kunnen grazen. Guus Dietze haalt opslag weg. "Dat groeit driekwart meter per jaar. Als je dat een paar jaar laat staan, zie je alleen nog maar bomen en geen hei meer." Aukje Zevenhuijzen verwijdert ook jonge scheuten. "Het liefst wordt het uitgegraven, maar dat lukt niet altijd."

Handmatig