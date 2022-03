Loopkeverpopulatie is een indicatie voor gezondheid Mantingerbos

Onderzoek

Van 1959 tot 1967 zijn er loopkevers gevangen in het Mantingerbos en in 2019 herhaalde Vermeulen dat onderzoek. Uit een vergelijking van deze gegevens blijkt dat er heel wat gebeurd is in het bos. "In eerste instantie viel ons op dat vochtminnende soorten, met name bepaalde bossoorten die erg veel van vochtige omgevingen houden, verdwenen zijn. Dat blijkt parallel te lopen met wat je bij de planten zag, vochtminnende planten waren ook deels verdwenen", aldus de deskundige.

Bezorgd

De eigenaar van het gebied maakt zich zorgen omdat de kevers een indicatie zijn voor de conditie van een gebied. "Het is prachtig dat hier al vanaf 1959 onderzoek gedaan wordt", vindt Jos Bisschops, regiomanager bij Natuurmonumenten. "Maar de trend die eruit blijkt is dat het aantal kevers weliswaar niet veranderd is, maar de samenstelling van de soorten wel. Je ziet dat er sprake is van negatieve milieueffecten op met name de kritische soorten die van dit gebied afhankelijk zijn."

Aanpak