Muzieklijst Harry's Blues 27 maart 2022

Op vele manieren verdiende de Texaanse singer-songwriter Terry Klein in het verleden de kost. Hij werkte in ziekenhuizen, fabrieken en als strafrechtadvocaat. Hij leefde op veel verschillende plaatsen en bezocht op één na alle staten van de Verenigde Staten, maar is nu gelukkig met zijn familie in Austin. Ook heeft hij zich intussen volledig geworpen op zijn roeping als singer-songwriter. Good Luck, Take Care is intussen zijn derde album. Daarop staat ook het nummer The goldfinch. Een van Terry's favoriete novelles van de laatste twintig jaar is "The Goldfinch" van Donna Tartt. Het is geïnspireerd op het prachtige schilderijtje "Het Puttertje" van Carel Fabritius uit 1654. Datzelfde jaar zou Fabritius op jonge leeftijd op tragische wijze overlijden bij de "Delftse donderslag", een buskruitexplosie die volgens overlevering tot op Texel te horen was.Tijdens zijn Nederlandse tournee in juni 2019 ging Terry op pelgrimage naar het Mauritshuis in Den Haag.



Hij beschrijft in The Goldfinch fraai hoe bezoekers veelal voorbijlopen aan het schilderijtje en zich vervolgens verdringen bij de Rembrandts en Vermeers en dan vooral bij "Het meisje met de parel". Het eindresultaat is een prachtig ingetogen nummer, heel sober met alleen producer Jutz als begeleider opgenomen. Wie weet had Terry het liedje nooit geschreven als hij het schilderijtje niet in het echt gezien had.