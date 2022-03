De kikkerbillenbijter of de veenmol - wat wordt het insect van het jaar?

De gemeentelijke verkiezingen zijn weer voorbij, maar berg je stempotlood nog niet op: Taxon Foundation is op zoek naar het insect van het jaar. De natuurorganisatie heeft een shortlist gemaakt van vijf bijzondere Nederlandse insecten, en elk insect wordt vertegenwoordigd door een BN'er.

In samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en de Nederlandse Entomologische vereniging wil Taxon Foundation het belang van de kleine krioelende kruipers onderstrepen met deze verkiezingen. Hieronder leggen wij uit waarom deze insecten zo bijzonder zijn - deze informatie is ook te vinden op www.taxonfoundation.com.

En de genomineerden zijn:

Het zanddakje

Het zanddakje dankt zijn naam aan de gewoonte om een bouwwerk boven zich te creëren van zandkorrels. Dit doet hij met behulp van een spinsel dat uit de klieren in zijn kop komt. Het zanddakje wordt vertegenwoordigd door journalist Sheila Sitalsing.

De waterschorpioen

Hoewel de waterschorpioen veel weg heeft van zijn naamgenoten, is het eigenlijk een wants. Zijn 'angel' is dan ook helemaal geen angel. Deze gebruikt hij om onderwater mee adem te halen. Een soort snorkel, dus. Wel heeft hij "stekende en zuigende monddelen," volgens Taxon Foundation, waarmee hij visjes en muggenlarven kan eten. Cabaretier en columnist Pieter Derks vertegenwoordigt de waterschorpioen.

De kikkerbillenbijter

Wellicht de interessantste naam op dit lijstje: de kikkerbillenbijter! Dit is een steekmug die liever koud kikkerbloed drinkt dan ons warme mensenbloed. Het gevleugelde insect komt af op luid gekwaak. De mug kan inderdaad maar beter mikken op de billen van de kikker, want er is natuurlijk altijd een risico om zelf verorberd te worden door zijn prooi. Asha ten Broeke, schrijver en columnist voor de Volkskrant, representeert dit insect.

Het groot schrijvertje

Dit is een kevertje met een soort ingebouwde multifocale bril: met de bovenste helft van zijn ogen kan hij boven water kijken, en de onderste helft functioneert goed onder water. De kevertjes zwemmen in groepen. Peter Middendorp vertegenwoordigt het groot schrijvertje. Hij schreef het boek Vertrouwd voordelig, wat gaat over een jeugd in de Blokker-winkel in Emmen.

De veenmol

De lijst wordt afgesloten door een krekelachtige: de veenmol. Zijn naam wordt direct logisch als je de voorste pootjes van dit insect ziet: die doen namelijk denken aan die van het blinde gravertje. Ook deze krekel gebruikt zijn pootjes om ondergrondse gangen mee te graven. Radio- en televisiepresentatrice Willemijn Veldhoven neemt de representatie van de veenmol op zich.

Stemmen?