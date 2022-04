Zeldzame schedegeelster op landgoed Adderhorst

Er staan ook lenteklokjes . "Dit is een ideale plek voor het lenteklokje, want het is heel nat", laat Van Veldhuizen zien. "Als het een beetje meezit, stijgt het waterniveau in de beek dusdanig dat de oever een á twee keer per jaar rond deze tijd wordt overspoeld. Het strooisel dat door de bomen op de planten valt, wordt zo door het water meegenomen." Het zijn zeldzame planten die voorkomen op vochtige en voedselrijke leem- en kleigrond.

De schedegeelster zou je zo over het hoofd zien. "Dat zijn kleine, friemelige sprietjes die op gras lijken. Mijn grootvader heeft de plant in 1912 gestolen uit Roden. Dat was toen de enige bekende locatie waar de schedegeelster bloeide." Van Veldhuizen was even bang dat het bolgewas niet zou bloeien dit jaar maar boswachter Kees van Son stelt hem gerust. "Hij gaat wel bloeien hoor, ik zie de knopjes er al inzitten."

Het bolgewas uit de leliefamilie is zeldzaam en staat op de Rode Lijst. In april en mei komen de geelkleurige bloemen tevoorschijn. "Dit is hetzelfde idee", legt de kleinzoon uit. "De grond wordt af en toe overspoeld en het strooisel weggehaald. Dit plekje is hooguit anderhalve vierkante meter, het wordt niet groter en niet kleiner. In Roden en in Peize staan ze ook maar verder is het een zeldzaam bloemetje waarvan we blij mogen zijn dat mijn grootvader dat destijds..." "Heeft gestolen", vult Loes van der Laan lachend aan.