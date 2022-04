Onderzoek naar het effect van beekbodemverhoging

Houvast

Naast het zand zijn vooral de neergelegde takken belangrijk voor allerlei dieren. "Dat hout zorgt voor een vaste structuur in de beek", aldus Verdonschot. "Bladeren spoelen weg op het moment dat je een hoge afvoer hebt, maar hout blijft op zijn plek. Bovendien is het grillig waardoor er veel plekken zijn waar beesten op kunnen gaan zitten. Je ziet ze zitten, dit zijn een heleboel steenvliegen. Dat is een indicator van een goede waterkwaliteit."

Biodiversiteit

Veel soorten die in dit soort beken voorkomen zijn afhankelijk van relatief snelstromend water. De onderzoekers houden in de gaten of die soorten vooruitgegaan zijn of dat er nieuwe soorten verschijnen. "Bepaalde kokerjuffers zijn erg toegenomen", weet Verdonschot. "Dat zijn de larven van de schietmot, een soort vlinder, die erg van snelstromend water houdt." Als hij zijn schepnet in een bak leegt, zijn nog meer soorten te zien. "Vooral een heleboel vlokreeften. Dat zijn de varkentjes van de beek, ze eten alles op wat ze tegenkomen."

Pilot