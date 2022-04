Een pareltje langs het Zeegserloopje: goudveil

Het paarbladig goudveil komt uit de steenbreekfamilie en is samen met het verspreidbladige goudveil de enige soort die in ons land voorkomt. Tijdens de bloei in april en mei vallen de plantjes wat meer op dankzij de goudgele bloemetjes. De plant heeft liggende stengels die zich vertakken waardoor grote matten kunnen ontstaan. In Drenthe is de plant zeer zeldzaam.