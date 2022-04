Muzieklijst Harry's Blues 3 april 2022

Rinsumageest is een plaatsje in het noorden van Friesland, onder de rook van Dokkum. Daar komt niet alleen de dichter Tsead Bruinja vandaan, maar ook Johan Venema. Johan Venema?, zul je zeggen. Jazeker, maar hij is meer bekend onder de naam Bottleneck Jack. En de aanduiding 'bottleneck' slaat natuurlijk op een wijze van gitaarspelen waarbij, oorspronkelijk met een flessenhals, een jankend geluid uit de gitaar werd getoverd. Jawel, de slidegitaar. Bottleneck Jack maakt muziek op basis van Amerikaanse roots. Dat was al het geval met het album Lost and found uit 2016 en nu met het nieuwe album Cow country. Hij verzamelt een smaakvol repertoire met werk van Justin Townes Earle, Daniel Norgren, Tom Waits en enkele eigen nummers. Een buitengewoon verrassend album