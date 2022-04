Op pad in de Drentse natuur: Zeegserloopje

Boswachter Kees van Son laat in de ROEG! uitzending het Zeegserloopje zien. Dit gebied zelf is niet toegankelijk voor bezoekers, maar in de omgeving is genoeg natuurschoon te bewonderen. Zin in een stevige wandeling? Probeer dan deze wandeling van veertien kilometer en verken het landschap rondom Tynaarlo en Zeegse. Een rondje van zesenhalf kilometer rondom Zeegse kan ook. Deze route start ook in Zeegse en heeft een korte en lange variant.