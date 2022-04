'Schrijven aan een dode?' is persoonlijk theater over grootvader en oorlog

Janne IJmker, de schrijver die in Tiendeveen woont op dezelfde plek waar ooit grootouders IJmker boerden, vertelt: "Mijn opa moest in 1939 opkomen voor de mobilisatie en hij heeft daar tot mei 1940 gezeten, eerst naar Ede en daarna naar Renswoude. Vervolgens is de oorlog uitgebroken en heeft hij gestreden bij De Greb waar hij heftige dingen heeft meegemaakt. Ik heb het uitgezocht, ik heb officiersverslagen gekregen; van dag tot dag heb ik gezien wat hij heeft meegemaakt. Het enige wat mijn moeder vertelde is dat haar schoonmoeder tegen mijn moeder zei: 'Ik was zo in onzekerheid: is hij gedood of niet? Er kwamen zulke verschrikkelijke verhalen over het gebeuren bij de Grebbeberg naar buiten, dat ik werd opgeroepen hem maar een brief te schrijven omdat mij dat nieuwe hoop zou geven', en toen heeft mijn oma gezegd: 'moet ik dan schrijven aan een dode'?"