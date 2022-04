'Wilde narcis moet terugkomen bij boerderijen'

Vermeerderen

Maatje laat ook de bollenbank in zijn eigen tuin zien. "Hier zie je een bollenbank op een andere manier. Dit zijn de bollen die bij een boerderij wegkomen die gerenoveerd zou worden. We hebben ze daar weggehaald en hier gepoot. We proberen de bollen te vermeerderen door ze te splitsen als ze groter worden, het zaad te oogsten en dat weer te gebruiken om te verspreiden. Ze staan hier dus tijdelijk om te zorgen dat we de bol kunnen vermeerderen."

Herintroductie

In het Kloosterbosje bij Schoonebeek kwam de wilde narcis van oorsprong voor. Maatje: "In de loop der jaren zijn ze allemaal verdwenen omdat boeren ze hier weggehaald hebben en op de erven bij de boerderij gepoot hebben. Met onze werkgroep hebben we een aantal narcissen van de boerderijen gered en geherintroduceerd in het Kloosterbosje. Hier zie je de bollen die we gepoot hebben maar ook de zaailingen die hier zitten. Die zijn nu twee jaar oud."

Ambitie