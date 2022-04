Het logboek van sergeant Day eindigt op 22 maart 1944 bij Zwartemeer

Op de begraafplaats van Nieuw Dordrecht, Drenthe, bevinden zich 24 oorlogsgraven van gevallen R.A.F.-bemanningsleden. De vijf van de neergehaalde Lancaster, onder wie Richard Jock Day, hebben daar hun laatste rustplaats gevonden. Marianne Bakker leest voor van Days´ grafsteen: It is said we shall meet in heaven, if that be true I shall see my boy again. Mother." Het is even stil. Dan verzucht ze: "Dat vergeet je vaak, die jonge jongens verloren hun leven, maar die ouders verloren een kind."