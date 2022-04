Wilde narcis in waterwingebied Noordbargeres

Voordat de bouw van start ging, kwamen de gele bloemen ineens tevoorschijn. "Die wilde narcis zat hier nog in de grond", aldus Bartelds. "We kregen de opdracht om ze te redden en hebben een reddingsplan opgesteld. In overleg met Landschapsbeheer Drenthe hebben we de planten verplaatst. Het is dankbaar werk dat we ze gered hebben. Zeg zelf, het is toch een heel mooi, fris plantje." De verplaatsing is geslaagd en even verderop ziet het geel van de wilde narcissen.