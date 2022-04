Moeder eekhoorn verhuist haar jongen

Eekhoorns leven alleen in een eigen territorium. Alleen tijdens de voortplantingsperiode, van december tot februari en van mei tot juni, zoeken de mannetjes de vrouwtjes op. Tijdens de paartijd slapen ze in één nest maar zodra de jongen geboren zijn, is het mannetje niet meer welkom.

Naast het hoofdnest heeft een eekhoorn wel vijf of zes reservenesten in gebruik. Het nest heeft de vorm en grootte van een voetbal en is bekleed met zacht materiaal waaronder gras, mos, wol en bast. Boomholtes, oude eksternesten en nestkasten worden ook gebruikt als onderdak.

Eekhoornhuis

Vanuit haar raam kijkt natuurfotograaf Anneke Bloema uit op een eekhoornhuisje dat al meerdere seizoenen leegstond. "We grapten dat daar nooit wat in zou komen, maar afgelopen februari begon een eekhoorn er een nestje in te bouwen. Omdat eekhoorns meerdere nesten hebben, twijfelde ik nog of er jongen in zouden komen. Maar ik zag dat de eekhoorn bloedfanatiek bezig was, dus ik had goede hoop."

Jongen

De draagtijd van een eekhoorn bedraagt vijf tot zes weken. In die tijd maakt het vrouwtje een kraamnest van gevlochten takken en bekleed met gras. Een nestje bestaat uit twee tot vijf jongen die kaal en blind geboren worden. Na drie weken hebben ze haar en na nog eens vier weken gaan de ogen open. Het vrouwtje zoogt haar kroost gedurende tien weken en daarna moeten ze snel op eigen benen staan.

Na de stormen van half februari zag Bloema moeder eekhoorn weer in de straat en bleek het nageslacht een feit. "Vanaf dat moment zagen we haar veel en was ze druk in de weer met mos en ander nestmateriaal. Vanuit mijn huis heb ik zicht op één van de uitgangen van de nestkast en op een gegeven moment zag ik de kleintjes door die opening naar buiten te kijken."

Verhuizing