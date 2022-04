Muzieklijst Harry's Blues 10 april 2022

Eigenlijk is Jim Keller meer componist en manager dan performer. Hij begon zijn carrière als lid van Californische band Tommy Tutone. Ze maakten een paar albums maar na een ontmoeting met componist Philip Glass werd hij manager van deze beroemde pianist en componist. Tien jaar lang wijdde hij aan management en andere organisatorische zaken. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. In 2005 pakte hij de draad op en sindsdien verschenen en drie albums. Werk voor liefhebbers. Een beetje in de sfeer van Ray Bonneville en J.J. Cale. Vakkundig werk, bescheiden gebracht. Zijn laatste album is By no means, geproduceerd door Mitchell Froom, die ook albums van Los Lobos en Suzanne Vega produceerde. David Hilkdalgo, eveneens van Los Lobos, speelt gitaar op By no means.