Een bord vol natuur: leerlingen leren duurzaam eten met nieuw project IVN

Minder vet en suiker, meer groente, fruit en proteïne: de boodschap dat we gezonder moeten eten, horen we al jaren. Maar hoe dat duurzamer eten dan precies moet, blijkt nog best wel lastig te zijn. Daarom gaan alle achttien basisscholen in Midden-Drenthe de komende periode bezig met het project 'Een bord vol natuur'.

Het project wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie en gaat woensdag van start op basisschool de Lindelaar in Westerbork.

Planten zijn de basis

Kinderen weten al goed dat bomen zuurstof creëren, zegt Mathijs ter Bork van IVN. Maar dat ze ook suikers maken en zo de basis van de voedselketen zijn, is veel minder bekend. "De wolf eet een ree, maar die ree heeft eerst een paardenbloem gegeten", zegt Ter Bork. "Zo vormen planten de basis van alle voeding, doordat ze de unieke eigenschap hebben om hun eigen voeding te produceren."

Dat is wat IVN kinderen bij wil brengen met dit project. Ter Bork stelt dat we als mensen verwijderd zijn geraakt van de wereld om ons heen, terwijl het juist goed is om te beseffen dat we afhankelijk zijn van de natuur. "We kunnen naar de supermarkt om eten te halen", zegt hij, "maar hoe komt het daar? Wij als consument maken dat niet meer mee."

Ananas of aardbei?

Leerlingen gaan dit ontdekken door middel van allerlei activiteiten en opdrachten, via speciale ontdekpaden. Zo leren ze bijvoorbeeld over het belang van bodemdiertjes. Zo maken wormen de grond luchtiger, zodat planten goed kunnen wortelen. Kinderen kunnen dit zelf ervaren door met een worm - in de oefening een rietje - te proberen voeding uit de bodem te halen. En dan blijkt dat het met één rietje moeilijk gaat, terwijl het met meerdere rietjes een stuk makkelijker gaat.

Dat duurzame voeding nog niet zo'n eenvoudig thema is, licht Ter Bork toe met een voorbeeld. "Een ananas uit Costa Rica is soms duurzamer dan een aardbei uit Nederland", schetst hij. Dat komt omdat die ananassen in grote partijen tegelijk verscheept, waardoor de uitstoot beperkt blijft, terwijl het juist veel energie kost om een aardbei 's winters in een kas in Nederland te laten groeien.

Bokkenpootje van groente