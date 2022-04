De bermen staan er vol mee, maar er is maar weinig aandacht voor: de paardenbloem. Dat moet anders, vindt Karst Meijer van Herbarium Frisicum. Daarom zet hij zich in voor de dag van de paardenbloem op zondag 24 april. "De paardenbloem is de drager van de biodiversiteit," zegt Meijer.

"De gangbare botanici laten de paardenbloem links liggen. Die denken: zo'n algemeen soort, laat maar. Daar willen wij verandering in brengen", aldus Meijer. De dag van de paardenbloem is een samenwerking tussen Herbarium Frisicum en Taraxacum Nederland.

Drager van de biodiversiteit

Het gele bloemetje is namelijk heel erg nuttig voor de natuur. Hij gaat bloeien in het voorjaar, en is dan een belangrijke voedingsbron voor insecten die uit hun winterslaap komen. De plant heeft namelijk een tamelijk hoog vetpercentage.

Ook kuikens van weidevogels leunen zwaar op de paardenbloem. Doordat de bloem zoveel insecten aantrekt - meer dan 100 verschillende soorten - hebben de kuikens voedsel beschikbaar op snavelhoogte. Weidevogels zijn gedurende de eerste drie weken van hun leven dus erg afhankelijk van de paardenbloem, aangezien ze zo'n 10.000 insecten per dag verorberen.

Naast insecten, kunnen ook mensen van de paardenbloem genieten. De bloem en het blad is namelijk eetbaar.

Fietsen op paardenbloembanden

Maar de waarde van de paardenbloem strekt nog verder: Meijer noemt het "het nieuwe rubber." Jazeker, bij het uitwringen van de wortels van een specifieke paardenbloemsoort komt sap vrij waar rubber van gemaakt kan worden.

Hoewel het tot nu toe nog gaat om een experiment volgens Meijer, rijden er wel degelijk auto's en fietsen door Nederland op banden gemaakt van paardenbloemen.

Deze methode van rubber maken was al rond 1940 uitgevonden in Rusland, zegt Meijer. Russische troepen gebruikten het rubber gemaakt van paardenbloemwortel, maar dat is jarenlang vergeten. Recentelijk is het dus weer opgepakt, in Nederland en Duitsland. In de provincie Zeeland zijn zelfs al enkele paardenbloemenweides aangelegd voor de rubberproductie.

Drentse soort

Er zijn al 250 verschillende soorten paardenbloemen bekend in Nederland, maar Meijer vermoedt dat er misschien wel 1000 verschillende te vinden zijn. Wie weet wat die nog onontdekte soorten te bieden hebben. En is er Drenthe een goede plek om zeldzame paardenbloemen te vinden? Zeker, zegt Meijer, bijvoorbeeld in het Drentsche Aa-gebied. Meijer ontdekte zelfs een nieuwe soort in Drenthe, die 'Taraxacum drenticum' is genoemd en waarschijnlijk alleen in onze provincie voorkomt.

Snoep uit de berm

De dag van de paardenbloem wordt gehouden in Friesland, in de botanische tuin van Buitenpost. Naast de activiteiten die daar plaatsvinden, wordt er ook een fotowedstrijd en een actie op sociale media gehouden.