De bloeiboog: een doorlopend buffet voor insecten

Het ontwerp van een bloei- of bloesemboog kun je baseren op de grootte van je tuin. In een kleine tuin ben je vooral aangewezen op bloembollen, bloemenmengsels en kruidachtigen. In grotere tuinen is vaak ook plek voor bomen en struiken zoals de hazelaar, de sleedoorn en de meidoorn. "Het mooiste is om eerst te bekijken wat je hebt staan en wanneer dit bloeit", aldus Van Beekum. "Dan kun je de gaten opvullen met planten die op andere momenten bloeien."