Vrijwilligers houden hoogveen in stand: 'Eigenlijk heb je een zwemvest nodig'

Waterig

Het is een natte bedoening in het natuurgebied. De mannen verrichten een deel van het werk balancerend op lange planken die ze op de grond in het water neerleggen. "Eigenlijk heb je een zwemvest nodig", grapt vrijwilliger Peter Rosendaal. "Maar met die planken lukt het wel. Straks moeten we al die takken over de planken daarginds heen brengen. Dat is ook leuk als er echt water onder ligt. Maar dat hoort er allemaal bij en we doen het graag."

Buiten

Ed Verhagen: "Het is een enthousiaste groep die een steentje wil bijdragen aan de natuur en aan de biodiversiteit van dit gebied. Want als dit zo kaal is, komen er toch heel wat vlinders en insecten op af. Daar doe je het voor, om Drenthe mooier te maken."