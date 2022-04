Dassenwerkgroep Drenthe behoedt weesdassen voor de hongerdood

Als het aangereden dier een vrouwtje met jongen is, zijn de jongen ook in gevaar. "In 2019 werd een zogende das bij Grolloo doodgereden. We kunnen met trots zeggen dat we alle dassenburchten in Drenthe in kaart hebben, dus we wisten al vrij snel waar we moesten zoeken. We hebben de burcht getraceerd en toen we daar aankwamen zaten de jonge dassen al voor hun hol te wachten op hun moeder want ze hadden honger. In 2020 was het weer raak bij Borger."