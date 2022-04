Nationale bijentelling op 23 en 24 april: wat zoemt er in jouw tuin?

Wat zoemt daar? Die vraag staat komend weekend centraal, want het is weer tijd voor de nationale bijentelling. Pieter Posthumus van Landschapsbeheer Drenthe roept iedereen op om 23 en 24 april mee te doen. "Vooral gaan tellen!", zegt hij.

De telling wordt met name georganiseerd om mensen bewuster te maken van het belang van bijen. Bijen zijn ontzettend belangrijk voor bestuiving, legt Posthumus uit. Die bestuiving is cruciaal voor het vermogen van planten om vruchten te laten groeien. Mensen hebben, net als veel dieren, hun voedsel dus te danken aan de bijen. "Als er geen bijen zouden zijn, zouden er ook geen mensen zijn. Zo belangrijk zijn ze", vertelt Posthumus.

Tijdens het tellen komend weekend zal er vooral op de wilde bij gefocust worden. In tegenstelling tot honingbijen, zijn wilde bijen solitair. Daardoor kunnen ze niet zo goed concurreren met honingbijen, die met duizenden een kolonie vormen. Er blijven simpelweg niet genoeg bloemetjes over voor de wilde bijen om stuifmeel vandaan te halen.

Vaak horen we de leus: red de bijen! Maar het antwoord daarop is om niet meer honingbijen uit te zetten. We kunnen de wilde bij dus beter een handje helpen, bijvoorbeeld door paardenbloemen te laten staan.