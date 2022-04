Muzieklijst Harry's Blues 17 april 2022

De Noorse misdaadreporter Trond Svendsen is gezegend met een prachtige stem die resoneert tussen de donkere tonen van Tom Russell en de iets hogere van Jerry Giddens. Met Russell deelt hij nog iets, namelijk een diepgravende interesse in criminaliteit. Daarmee kun je natuurlijk goed aan de slag als schrijver. In 2017 debuteerde hij met het album Palomino Motel, twee jaar later gevolgd door Smalltown Stories. En nu ligt er Don't trust the moon. Hij trekt de lijn van de verhalende liedjes door en blijft het Americana-genry trouw.

Het klinkt ook heel Amerikaans, niet in het minst door de uitstekende begeleidingsband Tuxedo. Een dikke aanrader.