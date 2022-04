Zevenblad uit eigen tuin: onkruid of lekkernij?

Soep eet je met een lepel, onkruid eet je met een... vork? Jazeker, planten die te boek staan als onkruid doen het uitstekend in de hartige taart, soep, of sla. Zo ook zevenblad.

Het wordt ook wel tuinmansverdriet genoemd omdat het zo woekert. Maar het verdriet van de tuinman is het geluk van de kok. Wildplukster Olga de Lange laat zien hoe je heerlijk kunt koken met zevenblad en jezelf tegelijkertijd ook nog onkruid wieden bespaart.

"De meeste mensen hebben zevenblad wel in de tuin, of andere, wat ze dan 'onkruid' noemen, maar heel veel daarvan zijn gewoon eetbaar," zegt De Lange. "Dus het is ook gewoon een andere manier van kijken naar je eigen tuin."

Natuurlijke ondersteuning

Corina Dekker, holistisch schoonheidsspecialiste, werkt sinds enige tijd samen met De Lange. Zij weet veel over de geneeskrachtige werking van planten en zo ook over zevenblad. Ze legt uit hoe het plantje kan helpen tegen aandoeningen als jicht, reuma, en nierstenen. "Bij dat soort dingen is het gewoon heel mooi om de zevenblad als ondersteuning te hebben."