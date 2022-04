Coachen in de natuur: 'Mensen voelen letterlijk de ruimte om te ademen'

Het begon met functioneringsgesprekken in de buitenlucht. Coachende boswachter Norbert Kwint merkte dat de gesprekken die hij als leidinggevende voerde vlot verliepen en diepgang hadden. Nu werkt hij als wandel- en natuurcoach in het Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en Holtingerveld.

"In mijn werk als boswachter zie ik dagelijks wat de natuur voor mensen betekent en met mensen kan doen", aldus Kwint . "In het wandelcoachen komen de natuur en het werken met mensen voor mij op een prachtige manier samen."

Omgeving

Kwint wandelt regelmatig in het Ooster- en Westerzand in het Holtingerzand met iemand die wil nadenken over zijn carrière of iemand die een burn-out heeft. "We kijken hoe de natuur daarbij kan helpen. Belangrijke ingrediënten tijdens de wandeling zijn de wind, de regen, de zon en het landschap."

Beeldspraak

"Als wandel- en natuurcoach zoek je naar metaforen in de natuur", legt de coachende boswachter uit. "Dit is een vrij groot bos en hier is één boom omgevallen. Je kunt je afvragen wat er met deze boom aan de hand is. Kon hij de concurrentie met andere bomen niet aan of was hij onvoldoende geworteld? Zo kun je ook zeggen als een mens wat overkomt: 'Misschien ben je niet genoeg geworteld.' Is er iets gebeurd waardoor het kan zijn dat je, als de wind echt opsteekt, omvalt?"

Buiten

Wandelcoaches zijn vrij nieuw. Kwint: "Op een bepaald moment is ontdekt dat buiten in de vrije natuur zijn heel veel doet. Je loopt naast elkaar en dat is het grote verschil met binnen coachen. Daar zit je tegenover elkaar in een kamertje waardoor het moeilijk kan zijn voor iemand om zijn verhaal te doen. Uit onderzoek is gebleken dat het buiten zijn en het feit dat je elkaar niet aan hoeft te kijken iemand vrij maakt. Mensen voelen letterlijk de ruimte om te ademen en om hun verhaal te doen."

Kruispunt