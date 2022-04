Ze zijn er weer: de oranjetipjes

Een aantal van deze soorten neemt in aantal af maar het oranjetipje neemt juist toe. De vlinder heeft een voorliefde voor bomen en struiken in de buurt. Niet verrassend, want dat is de plek waar de pop een plekje moet vinden om te overwinteren en bomen en struiken blijven over het algemeen wel staan. De vlinders drinken de nectar uit paardenbloemen, echte koekoeksbloemen, look-zonder-look en pinksterbloemen.