Muzieklijst Harry's Blues 24 april 2022

Jesper Lindell uit Ludvika, Zweden, wilde eigenlijk voetballer worden. Maar door een ernstige blessure kwam het er niet van. Zijn broer leerde hem gitaarspelen. Lindell verhuisde naar Gotenburg, met enkele werkmakkers bij de Post vormde hij King Harvest, de naam van dat combo was niet toevallig ontleend aan een song van The Band, naast Van Morrison en hedendaagse Americana een van Jespers gevarieerde inspiratiebronnen. Hij verzeilde in de studio van Benkt Söderberg, de stemmen van zijn getalenteerde dochters Klara en Johanna van First Aid Kit duiken overigens op in Moving Slow. Die track van het epeetje opende de weg naar volwaardig solowerk, Everyday Dreams werd uiteindelijk in eigen beheer uitgebracht. Nu ligt er het album Twilights. Het titelstuk is een nummer van The Band en de dochter van Levon Helm, drummer van The Band, zingt op het titelnummer mee.