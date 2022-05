Podcast over Annie Post-Salomons, zingend door de hel

De verzetsheldin zelf was dus allesbehalve spraakzaam over haar verleden. Maar in de drie kampen waar ze verbleef, deelde ze haar lot met een groep Nederlandse verzetsvrouwen. Uit de verhalen die uit hun mond werden opgetekend kon worden gereconstrueerd wat Annie meegemaakt moet hebben. De groep van aanvankelijk 651 vrouwen blonk uit in solidariteit en had een onverwoestbare moraal. Ze hadden een fiks repertoire religieuze- en strijdliederen die op cruciale momenten werden aangeheven, waardoor ze de moed erin hielden en de Duitsers soms horendol maakten.

Dit weekend wordt in Gouda het theaterstuk Overleven is herinneren opgevoerd. Daarin wordt de geschiedenis van de solidaire vrouwengroep op de planken gebracht. De liederen die in het stuk gezongen worden zijn dezelfde als die de vrouwen destijds zongen: ze zijn ook in de podcast te horen. Ook auteur Hans Suijs, die de geschiedenis van de vrouwen optekende in zijn boek Samen eervol overleefd, komt in de podcast aan het woord, evenals een kleinzoon van Annie Post-Salomons, Gerrit van Dijk.