Op pad in de Drentse natuur: Amen en omgeving

Vanuit het dorp Amen start een wandelroute van Staatsbosbeheer. Het bestaat uit twee lussen die zo'n drie kwartier á een uur in beslag nemen. Het dorp is eveneens het middelpunt en het einde van de route. Laat de naam van deze wandeling je niet op het verkeerde been zetten: hij is namelijk vijf kilometer lang. 'Acht' verwijst naar de vorm van de wandeling, door de twee lussen die samen het cijfer acht vormen. Stevige schoenen of zelfs laarzen als het geregend heeft zijn wel aan te raden, aangezien de route vrij drassig kan worden. Je trouwe viervoeter mag aangelijnd mee.