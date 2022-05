Dotterbloemen als delicatesse

In het vroege voorjaar zie je veel gele bloemen, waaronder de dotterbloem. "Een opvallende plant die vaak in slootkanten staat", vertelt boswachter Evert Thomas. "Ze zijn iets minder kritisch dan veel andere soorten die in de beekdalen groeien. Deze plant groeit gewoon langs het gekanaliseerde Amerdiepje."

De dotterbloem is een vaste plant uit de ranonkelfamilie. Het Duitse 'Dotter' is verwant aan het woord 'doder' wat dooier betekent en ongetwijfeld naar de gele bloemen van de plant verwijst. De bloeiperiode is in maart en april en soms nog eens in augustus en september.

Kappertjes