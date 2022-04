Fladderend landkaartje warmt zich aan de voorjaarszon

De rupsen van het landkaartje eten alleen brandnetels. Na de paring zet het vrouwtje haar eieren af onder de bladeren van deze planten in korte eierstrengen van maximaal tien eitjes per streng. Op één blad kunnen tientallen eitjes zitten. Via de zijkant van de eitjes kruipen de jonge rupsen naar buiten. In eerste instantie leven ze nog samen, maar volgroeide rupsen leven alleen. Ze verpoppen op of in de buurt van de brandnetel.

Tot de jaren dertig van de vorige eeuw was het landkaartje een zeldzame vlinder in ons land maar daar is sindsdien verandering in gekomen. De vlinder is erg mobiel en kan daardoor vrij makkelijk naar nieuwe gebieden trekken. Het verspreidingsgebied is in de loop der jaren groter geworden en de vlinder komt tegenwoordig zelfs op de Waddeneilanden voor.