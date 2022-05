Op pad in de Drentse natuur: het Aekingerzand

Het Aekingerzand is onderdeel van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Dit stuifzandgebied, ook wel de Kale Duinen genoemd, is ontstaan door het afplaggen van de heide die hier vroeger groeide. Om zandverstuiving tegen te gaan, zijn er in het begin van de twintigste eeuw bomen geplant.

Het zand in het natuurgebied is op sommige plekken bijna zwart. "Hier is geen brand geweest", stelt boswachter Kees van Son gerust. "Dit is een andere grondlaag die bloot gestoven is. Het heeft een heel andere kleur, het is een laag met oude teelaarde. Door het verstuiven van het zand komen andere lagen tevoorschijn." De verstuiving zorgt er ook voor dat de vliegdennen in het gebied op een heuveltje staan. De wortels houden het zand zeer plaatselijk vast.