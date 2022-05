Maatschappij van Weldadigheid zet Schoonebeeker heideschapen in

Fauna

Op de heideterreinen van de Maatschappij van Weldadigheid komen zandhagedissen, adders, boomleeuweriken en heikikkers voor. Deze soorten hebben baat bij vergroting van en variatie in het heideoppervlakte. "Door het leefgebied te vergroten en robuuster te maken, zijn plant- en diersoorten die hier voorkomen minder kwetsbaar", aldus Van Zwol. Drukbegrazing geeft bepaalde soorten de ruimte. "We slaan weleens heel bewust een stukje terrein over, zodat amfibieën en reptielen die hier leven een plekje hebben om te schuilen en veilig kunnen wegkruipen naar een ander gebied. Ergens waar zij geen last hebben van schapen", licht Hoiting toe.

Alternatief

Een andere manier van heidebeheer is plaggen. Van Zwol: "Met plaggen keert de heide relatief snel terug, mits er een heidezaadbank aanwezig is, maar het is ook een rigoureuze en ingrijpende maatregel. Je schraapt namelijk de bovenlaag van de grond af, waardoor schimmels en het bodemleven verloren gaat. Ook de fauna die in of op de grond leeft, zoals mieren, kevers en wormen, ben je kwijt. Het kan decennia duren voordat dit is hersteld."

Vrouwenveld

Plaggen is niet overal wenselijk maar op het Vrouwenveld wordt het juist wel ingezet. "De strooisel- en toplaag wordt verwijderd om bij de reeds aanwezige zaadbank te komen, zodat de heide redelijk snel terugkeert. Middels begrazing is het lastig om op deze plek een gesloten heidedek te bewerkstelligen. Dat is de afweging geweest om hier te plaggen", aldus Van Zwol.

Bos